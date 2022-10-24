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20:01, 24 октября 2022Силовые структуры

Россиянка ударила ножом соседа за издевательства над котенком и получила срок

В Петербурге девушка ударила ножом соседа за избиение котенка и получила один год условно

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году лишения свободы условно Антонину Комиссарову за нападение на соседа. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Девушка признана виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, утром 26 января фигурантка находилась в коммунальной квартире дома №64 на проспекте Маршала Жукова. Она заметила, как пьяный сосед начал агрессивно себя вести с котенком: он бил его головой, пинал и швырял. Тогда осужденная вступилась за питомца и попросила знакомого прекратить издевательства. Между соседями произошел конфликт. Потерпевший схватил девушку за волосы, тогда она взяла нож и хотела напугать оппонента. Однако вскоре ударила мужчину ножом в левое бедро. После чего фигурантка испугалась и сразу вызвала скорую помощь. Она пыталась остановить кровь жертвы. Кроме того, чтобы мужчина не потерял сознание, девушка подносила к его носу нашатырный спирт.

Отмечается, что россиянка не была пьяна. Она извинилась перед соседом, ухаживала за ним дома и в больнице. Сейчас они помирились и продолжают жить в квартире вместе с подросшим котенком.

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Екатерина Власова
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