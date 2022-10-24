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15:06, 24 октября 2022Культура

В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей

В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение с полок книг некоторых писателей. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил официальный представитель Кремля, общей тенденции в этом вопросе нет. «Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей (...). Кто там убирается с полок — опять же, надо в каждом конкретном случае спросить. Позиция президента, действительно, была им заявлена абсолютно четко и однозначно. Здесь не должно быть никаких сомнений. А что касается книг, то надо еще раз надо смотреть. Здесь какой-то общей тенденции, собственно, мы не фиксируем, ее и быть не может», — высказался Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что основания для борьбы с такими ситуациями «вряд ли есть».

Ранее Минкульт отреагировал на исчезновение имени писателя Бориса Акунина с театральных афиш. В ведомстве это назвали логичным.

Как сообщал Telegram-канал «Кровавая барыня», ранее в Московском доме книги запретили выставлять на витрину книги иноагентов. Списки с «запрещенными авторами» были разосланы сотрудникам компании.

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Дениза Мацаева
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