Минкульт отреагировал на исчезновение имени Акунина с театральных афиш

В Минкульте назвали логичным исчезновение с театральных афиш имени Акунина

Министерство культуры России отреагировало на сообщения о том, что имя писателя Бориса Акунина убрали с афиш Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Так, исчезновение с анонсов спектаклей имя Акунина в Минкульте назвали логичным.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши. В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — заявила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш. Писатель подчеркнул, что не осуждает театры за их действия, поскольку они сделали тяжелый выбор в пользу дела, несмотря на ущерб для репутации. По словам драматурга, убрать его имя с афиш от худрука РАМТ Алексея Бородина потребовали власти.