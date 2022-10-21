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18:28, 21 октября 2022Культура

Минкульт отреагировал на исчезновение имени Акунина с театральных афиш

В Минкульте назвали логичным исчезновение с театральных афиш имени Акунина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Министерство культуры России отреагировало на сообщения о том, что имя писателя Бориса Акунина убрали с афиш Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Так, исчезновение с анонсов спектаклей имя Акунина в Минкульте назвали логичным.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши. В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — заявила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш. Писатель подчеркнул, что не осуждает театры за их действия, поскольку они сделали тяжелый выбор в пользу дела, несмотря на ущерб для репутации. По словам драматурга, убрать его имя с афиш от худрука РАМТ Алексея Бородина потребовали власти.

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Дениза Мацаева
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