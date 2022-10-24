Женщина начала страдать от неконтролируемого смеха из-за редкого заболевания

Irish Mirror: женщина начала смеяться и плакать без причины из-за редкой болезни

Жительница британского города Ранкорн, графство Чешир страдает из-за неконтролируемых приступов смеха из-за редкого заболевания. Об этом сообщает Irish Mirror.

В детстве Бекка Бэнкс, которой сейчас 35 лет, страдала от эпилепсии. Врачи поставили диагноз, когда девочке было семь лет, но к 16-летнему возрасту диагноз был снят. В последние три года британка начала сталкиваться с неконтролируемыми приступами смеха или слез. Из-за этого женщина попадала в неловкие ситуации, когда люди не понимали ее поведения. Некоторые даже вели себя агрессивно по отношению к ней.

У Бэнкс диагностировали тревожное расстройство и депрессию, а затем прописали ей курс препаратов на полтора года. Через какое-то время женщина усомнилась в своем диагнозе и решила обратиться к другому врачу, чтобы получить второе мнение. В конце концов, врачи выяснили, что Бэнкс страдает от редкой формы эпилепсии, которая называется «эпилепсия с геластическими приступами». Эта болезнь храктеризуется тем, что пациент начинает неконтролируемо смеяться, хихикать или плакать без причины.

40-летняя родственница Бэнкс Джин Стоун рассказала, что несмотря на этот диагноз, Бэнкс — сильная, храбрая и независимая женщина. «Это сложно во многих смыслах. Бекку это смущает сильнее всего, потому что припадки не похожи на типичные признаки эпилепсии, которые все узнают», — пояснила она.

Сейчас британка находится в больнице и проходит дополнительные обследования, чтобы врачи могли установить, требуется ли ей хирургическое вмешательство, и назначить подходящее медикаментозное лечение.

Такая форма эпилепсии встречается редко, всего в одном случае из 200 тысяч. Вместо потери сознания во время припадка пациент начинает неконтролируемо плакать или смеяться, так как поражен участок его мозга, который отвечает за эмоции. По статистике, этот вид заболевания чаще встречается у детей, чем у взрослых.

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