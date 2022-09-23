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Девочка рассказала о жизни с аллергией на воду и слезы

The Independent: девочка из США рассказала о жизни с аллергией на воду, пот и слезы

Фото: WC So / Unsplash

Из-за аллергии на воду слезы и пот вызывают у 14-летней Сэди Тессмер из штата Миссури, США, сильнейшее раздражение на коже. О том, как редкое заболевание изменило ее жизнь, рассказало издание The Independent.

Девочка страдает от аквагенной крапивницы — аутоиммунного заболевания, при котором красная зудящая крапивница появляется на коже человека после контакта с водой.

В конце прошлого года мать Сэди, 37-летняя Эмбер Салли, впервые заметила странную реакцию дочери на воду. Первоначально она предположила, что ее дочь принимает слишком горячий душ. Однако проблема была не в этом: при аквагенной крапивнице раздражение не зависит от температуры воды, ее чистоты и солености.

Иногда ощущение такое, будто кто-то льет бензин на мое тело, поджигает меня, и я чешусь. У меня всегда возникает реакция, когда я принимаю душ или мою руки, и даже когда плачу или потею. Больно так, что текут слезы, и от этого становится еще хуже, потому что у меня аллергия на собственные слезы, что меня очень напрягает

Сэди Тессмер

Женщина решила перевести дочь на домашнее обучение, чтобы уберечь ее от постоянного дискомфорта. Несмотря на любовь к футболу и плаванию, девочке пришлось отказаться от занятий спортом из-за того, что пот вызывает раздражение.

В жару Сэди не может выходить на улицу днем и вынуждена много времени проводить в одиночестве. Она призналась, что это сильно на нее давит, но она надеется, что ее опыт будет полезен людям с такой же проблемой.

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Мать девочки надеется, что исследования болезни продвинутся вперед, и в скором времени появится средство, которое облегчит жизнь страдающим от аквагенной крапивницы.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Линдси Джонсон из американского штата Мэн стала падать в обмороки и почти полностью разучилась ходить из-за тахикардии. Женщина не способна стоять дольше трех минут, не выходит из дома и предпочитает находиться в горизонтальном положении.

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Евгения Черкасова
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