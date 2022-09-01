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Женщина разучилась ходить из-за «аллергии на гравитацию»

Metro: Линдси Джонсон из штата Мэн разучилась ходить из-за ортостатической тахикардии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

28-летняя Линдси Джонсон из американского штата Мэн стала падать в обмороки и почти полностью разучилась ходить из-за тахикардии. Об этом сообщает Metro.

Первые симптомы болезни в виде болей в животе и спине появились у женщины в октябре 2015 года. В течение следующих лет ее состояние ухудшалось. Американку сильно тошнило, и она постоянно падала в обмороки во время ходьбы, когда наклонялась или даже слышала громкие звуки.

В феврале 2022 года, после многочисленных обследований, ей диагностировали синдром ортостатической тахикардии, который характеризуется резким увеличением частоты сердцебиения и головокружением после смены положения тела. Джонсон назвала свое состояние «аллергией на гравитацию».

Сейчас женщина не способна стоять дольше трех минут, она больше не может выходить из дома и постоянно находится в горизонтальном положении. Встает американка только для того, чтобы поесть или принять душ.

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Джонсон постоянно принимает бета-блокаторы для замедления работы сердца. Несмотря на то, что количество обмороков снизилось до трех раз в день и теперь женщина не мучается от приступов тошноты, она все еще не может жить полноценной жизнью и во многом полагается на своего мужа Джеймса. «Я не могу заниматься домашними делами, и Джеймсу приходится готовить, убирать и помогать мне принимать душ», — рассказывает Джонсон.

Американка говорит, что смирилась с тем, насколько изменилась ее жизнь. Сейчас она надеется, перебраться из квартиры в частный дом, где сможет проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что семья из США девять недель страдала от неизвестной болезни и случайно выяснила, что причиной недуга оказался десерт из арахиса. Недомогание длилось по 12 часов и выражалось в высокой температуре, диарее и судорогах.

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Алиса Удовик
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