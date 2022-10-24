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04:23, 24 октября 2022Забота о себе

Терапевт назвал способ продлить жизнь

Терапевт Кобрянов заявил, что хороший сон и физическая активность продлевают жизнь

Фото: Unsplash

Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов рассказал, какие привычки помогают продлить жизнь. Его слова приводит агентство «Прайм».

Кобрянов назвал способ продлить жизнь и заявил, что этому способствуют хороший сон и умеренная физическая активность длительностью 150-300 минут в неделю. Также для организма полезны правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на рабочем месте. Продлевает жизнь и отказ от употребления табака и алкогольных напитков.

Для сохранения здоровья не менее важно правильно питаться. На ежедневной основе следует употреблять
фрукты, овощи, бобовые (чечевицу или фасоль, например), орехи и цельные злаки. Терапевт также призвал сократить количество сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общего числа энергии, жиров – до 30 процентов, соли – до чайной ложки в день.

Ранее россиянам назвали продукты для защиты от простуды. Для этого диетолог Екатерина Кривцова порекомендовала есть квашеную капусту, яблоки и шиповник для защиты от простуды.

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Марина Совина
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