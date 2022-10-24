Супруги прожили 37 лет без ссор и раскрыли секрет крепких отношений

Insider: дочь супругов, которые прожили без ссор 37 лет, раскрыла секрет их отношений

Дочь уроженцев Гаити, которые прожили в браке 37 лет без ссор, раскрыла секрет крепких отношений родителей. Об этом сообщает Insider.

По словам 32-летней Синтии Франсильон, она ни разу не видела, как ее родители ссорятся. «Они спорили, это да. Но никогда не ссорились», — утверждает она. Однажды Синтия решила узнать, как им удалось сохранить уважительные и полные любви отношения, и спросила у отца напрямую.

Отец рассказал, что один скандал все же был. Как-то раз супруга пригрозила ему, что уйдет, если жившая с ними свекровь не перестанет ее оскорблять. Он согласился, поговорил с матерью и обозначил границы дозволенного. «Я был обязан защищать жену, даже если речь шла о моей собственной маме», — объяснил отец Синтии.

По его мнению, для счастливого брака важно осознать, что любовь — ежедневный выбор каждого из партнеров. Помимо этого, большое значение имеет ощущение безопасности в паре и готовность довериться друг другу.

Ранее сообщалось, что столетние супруги-долгожители из британского города Кеттеринг, графство Нортгемптоншир, прожили вместе 75 лет и назвали ежедневные препирательства секретом крепкого брака. Джозефина и Альфред Уотерфилды познакомились в пабе за год до начала Второй мировой войны.