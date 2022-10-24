Россию предупредили о росте цен на электроэнергию из-за иностранных турбин

В следующем году рост цен на электроэнергию для российских промышленных потребителей ускорится до 8,6 процента и обгонит ожидаемую инфляцию (6 процентов). Об этом говорится в прогнозе от «Совета рынка» (регулятор энергорынков), на который ссылается «Коммерсантъ».

В организации предупреждают, что ключевым фактором станет плохая динамика промышленного потребления. В европейской части страны и на Урале она после роста на 0,3 процента в 2022 году останется на том же уровне в 2023-м, а в Сибири ожидаемый рост на 3,3 процента сменится увеличением всего на 0,8 процента.

Дополнительно цены вырастут из-за проблем с иностранными газовыми турбинами. Из-за нового механизма экономии их ресурса с рынка уйдет до 15 гигаватт самой эффективной и дешевой газовой генерации. Эксперты отмечают, что вывод турбин в резерв приведет к росту цен РСВ (рынок на сутки вперед) на 3-10 процента.

Аналитик Сергей Роженко из Kept говорит и о возможном повышении платежей за мощность (распределяется между потребителями) из-за того, что прогноз по сохранению потребления может не сбыться. В свою очередь в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) заметили, что прогноз Совета рынка подтверждает, что «электроэнергетика продолжает жить своей, отдельной от остальной экономики жизнью»

Ранее сообщалось, что снижение добычи газа в России в 2022 году может достигнуть десяти процентов. Вице-премьер Александр Новак в середине октября отмечал, что итоговые цифры называть пока рано, но такой уровень падения вероятен.