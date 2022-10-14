Власти оценили снижение добычи газа в России в 2022 году

Вице-премьер Новак: Россия в 2022 году может снизить добычу газа в пределах 10%

Вице-премьер России Александр Новак оценил снижение добычи газа в России в 2022 году. По его словам, спад производства может достичь 10 процентов. Его цитирует ТАСС.

«Меньше, чем в прошлом году [будет добыча газа]. Я точно цифру не скажу, но если там экспорт будет как сегодня, то до 10 процентов может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до», — подчеркнул Новак.

ТАСС приводит данные Росстата, согласно которым по итогам 2021 года Россия нарастила добычу на 10 процентов (до 763 миллиардов кубометров), но уже в январе-августе 2022 года производство снизилось на 10,4 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года (до 389 миллиардов кубометров). В материалах к проекту бюджета России на 2023 год власти оценивали снижение добычи в 2022 году в 10,5 процента — до 683 миллиарда кубометров. В 2023 году было спрогнозировано продолжение уменьшения добычи (до 670,2 миллиарда кубометров).

В сентябре министр энергетики Николай Шульгинов давал другую оценку — он заявил, что в 2022 году Россия снизит добычу газа на 7 процентов. Шульгинов добавил, что трубопроводный экспорт газа также упадет, но поставки сжиженного природного газа (СПГ) сохранятся на уровне 2021 года.

После выхода из строя газопровода «Северный поток» власти России прорабатывают возможности экспорта газа в Европу через территорию Турции. Новак оценил возможный объем поставок газа через Турцию в 63 миллиарда кубометров газа в год. Однако для этого придется построить новый газопровод, уточнил он. Существующая инфраструктура не сможет обеспечить такой объем поставок.