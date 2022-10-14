Власти России оценили возможный объем поставок газа в Европу через Турцию

Вице-премьер РФ Новак: в Европу через Турцию может поступать 63 млрд кубометров газа в год

Вице-премьер России Александр Новак оценил возможный объем поставок газа в Европу через Турцию. По его мнению, таким путем в регион может поступать 63 миллиарда кубометров газа в год — однако для этого придется построить новый газопровод. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

Существующая инфраструктура не сможет обеспечить такой объем поставок. Как напомнил Новак, на сегодняшний день Россию и Турцию соединяют два газопровода — «Голубой поток» и «Турецкий поток». Мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров в год, второго — 31,5 миллиарда кубометров в год. При этом только одна нитка «Турецкого потока» предназначена для транзита газа в другие страны.

При этом до строительства «Турецкого потока» планировался еще один проект — трубопровод «Южный поток», сказал Новак. Предполагалось протянуть четыре нитки общей мощностью порядка 63 миллиарда кубометров газа.

«Это тот потенциал, который может быть использован через Черное море, через Турецкую Республику для поставок газа европейским потребителям, при условии, что потребность в этом будет и будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация соответствующих газопроводов. Если такая потребность будет, все стороны будут заинтересованы, то я думаю, такой проект можно рассмотреть», — сказал вице-премьер.

Ранее 14 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о создании международного газового хаба — он будет построен в европейской части Турции в кратчайшие сроки. Наиболее подходящим местом для центра было решено выбрать район Фракия. Главы государств уже поручили министрам энергетики оперативно начать соответствующие работы.