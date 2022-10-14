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15:12, 14 октября 2022Экономика

Власти России оценили возможный объем поставок газа в Европу через Турцию

Вице-премьер РФ Новак: в Европу через Турцию может поступать 63 млрд кубометров газа в год
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак оценил возможный объем поставок газа в Европу через Турцию. По его мнению, таким путем в регион может поступать 63 миллиарда кубометров газа в год — однако для этого придется построить новый газопровод. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

Существующая инфраструктура не сможет обеспечить такой объем поставок. Как напомнил Новак, на сегодняшний день Россию и Турцию соединяют два газопровода — «Голубой поток» и «Турецкий поток». Мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров в год, второго — 31,5 миллиарда кубометров в год. При этом только одна нитка «Турецкого потока» предназначена для транзита газа в другие страны.

При этом до строительства «Турецкого потока» планировался еще один проект — трубопровод «Южный поток», сказал Новак. Предполагалось протянуть четыре нитки общей мощностью порядка 63 миллиарда кубометров газа.

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«Это тот потенциал, который может быть использован через Черное море, через Турецкую Республику для поставок газа европейским потребителям, при условии, что потребность в этом будет и будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация соответствующих газопроводов. Если такая потребность будет, все стороны будут заинтересованы, то я думаю, такой проект можно рассмотреть», — сказал вице-премьер.

Ранее 14 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о создании международного газового хаба — он будет построен в европейской части Турции в кратчайшие сроки. Наиболее подходящим местом для центра было решено выбрать район Фракия. Главы государств уже поручили министрам энергетики оперативно начать соответствующие работы.

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Софья Ермакова
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