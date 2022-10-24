На Украине заявили о планах по массовой мобилизации

«Страна.ua»: на Украине могут начать массовую мобилизацию из-за частичной в России

Власти Украины могут впервые объявить в стране массовую мобилизацию в ответ на начало частичной мобилизации в России. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинском Минобороны.

По словам собеседника издания, хотя официально всеобщая мобилизация на Украине была объявлена еще 24 февраля, фактически она не проводилась. Так, имеющаяся на данный момент в республике армия формировалась из тех, кто уже нес службу во время начала российской спецоперации, и резервистов первой и второй очереди из оперативного резерва. Кроме того, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) захотело вступить немало добровольцев, отметил он.

При этом мобилизованных не из оперативного резерва или из числа добровольцев сейчас в ВСУ практически нет, уточнил источник. Он пояснил, что это было связано как с рядом организационно-технических проблем, так и с тем, что потребность в массовом призыве ранее отсутствовала, поскольку численности украинской армии хватало для решения задач и в обороне, и в наступлении.

Однако теперь ситуация начала меняться из-за того, что в России началась частичная мобилизация. Украинские власти опасаются, что если российская сторона задействует в спецоперации 300 тысяч солдат, которых должны призвать в рамках мобилизации, численное преимущество украинской армии сойдет на нет, и Вооруженные силы РФ смогут не только создать эшелонированную систему обороны, но и перейти в наступление.

«Я не знаю какое конкретно решение в связи с этим примет военно-политическое руководство Украины. Но если будет принято решение увеличить план по призыву, то очевидно, возникнет необходимость, по сути, впервые начинать массовую мобилизацию. Призывать сотни тысяч по повесткам», — заключил источник.

Ранее главный военком Киева Юрий Максимов сообщил, что на Украине продлят мобилизацию из-за существующей потребности в доукомплектовании армии. Он отметил, что повестка может прийти лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, то есть всем военнообязанным.