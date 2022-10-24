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12:56, 24 октября 2022Россия

Российские войска отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ в Херсонской области
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Об этом в понедельник, 24 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял безуспешное наступление в районе населенных пунктов Брусникинское, Пятихатки и Трифоновка. В результате ответного огня российских военных и ударов артиллерии были уничтожены более 80 бойцов ВСУ, а также 11 бронемашин и 15 автомобилей.

Как рассказал Конашенкова, противник также пытался вклиниться в оборону Вооруженных сил России на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). В результате ответного удара бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6741 единицу военной автомобильной спецтехники, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня 6020 бронемашин, 383 зенитных ракетных комплекса, 2326 беспилотников, 325 самолетов и 162 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения бойцами воздушно-десантных войск (ВДВ) колонны украинской бронетехники. На записи видно, как российские войска наносят удары по технике противника из 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

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Константин Лысяков
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