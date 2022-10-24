Минобороны показало кадры уничтожения бойцами ВДВ колонны ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бойцами ВДВ колонны ВСУ

Бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео последствий боя с комментариями российских солдат показало Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах бойцы ВДВ наносят удары по технике противника из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. После обстрела колонны ВСУ часть техники загорается и выходит из строя.

«Противник шел в колоннах. Первые танки были уничтожены, соответственно, наступление противника было остановлено», — приводит Минобороны слова Александра, начальника штаба артиллерии соединения.

По данным оборонного ведомства, огнем ВДВ были уничтожены до десяти боевых машин и около 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с ВСУ попали на видео.