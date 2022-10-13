Минобороны показало видео отражения «самоубийственной» атаки ВСУ

Минобороны России опубликовало видео отражения «самоубийственной» атаки ВСУ под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены российскими войсками. Видео боестолкновения опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По сообщению оборонного ведомства, бойцы ВСУ намеревались прорваться на танках и боевых машинах пехоты (БМП), однако им дали бой расчеты противотанковых ракетных комплексов и ВДВ.

«Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших», — рассказали в Минобороны.

О попытке прорыва ВСУ стало известно 13 октября.

Ранее Минобороны показало кадры выдачи обмундирования и снаряжения, а также сухих пайков и предметов индивидуальной гигиены призванным в рамках частичной мобилизации в Ростовской области.