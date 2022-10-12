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14:35, 12 октября 2022Россия

Минобороны показало выдаваемое мобилизованным снаряжение

Министерство обороны показало кадры выдачи мобилизованным обмундирования и снаряжения

Министерство обороны России показало кадры выдачи обмундирования и снаряжения, а также сухих пайков и предметов индивидуальной гигиены призванным в рамках частичной мобилизации в Ростовской области. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На видео офицер рассказывает призванным, что и в каких количествах положено солдату по уставу. Среди вещей, которые были выданы мобилизованным со склада: бронешлемы, бронежилеты, снимаемые комплекты защиты коленей и локтей, тактические очки, рюкзаки и разгрузки.

«Весь личный состав, прошедший подготовку в учебных центрах и на полигонах Минобороны России, обеспечивается всесезонными комплектами полевого обмундирования и индивидуальными аптечками первой помощи», — сообщили в Минобороны.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур призвал местных чиновников жертвовать часть зарплаты на нужды мобилизованных.

По словам Мазура, Министерство обороны предоставляет призванным в рамках частичной мобилизации лишь необходимое, однако солдатам нужно не просто необходимое, а вещи «наивысшего качества».

Валерий Розенберг
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