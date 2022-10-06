Российский губернатор призвал чиновников сдавать на мобилизованных из зарплаты

Глава Томской области Мазур призвал чиновников отдавать часть зарплаты на мобилизованных

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал местных чиновников жертвовать часть зарплаты на нужды мобилизованных. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Мазура, Министерство обороны предоставляет призванным в рамках частичной мобилизации лишь необходимое, однако солдатам нужно не просто необходимое, а вещи «наивысшего качества». Также он добавил, что область намерена снабжать военнослужащих дронами, дизельными и бензиновыми электрогенераторами, тепловыми пушками, термокружками и даже «расширенными аптечками» и тепловизорами.

Губернатор заявил, что частично эти расходы будут спонсироваться из бюджета области, однако призвал местное чиновничество сдавать деньги на нужды мобилизованных и в частном порядке.

«Я буду переводить деньги на эти цели с каждой своей зарплаты. Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру», — заявил он.

Мазур отметил, что военная служба требует мужества и качественного снаряжения, и мужество у мобилизованных уже есть.

Ранее сообщалось, что Курский губернатор Роман Старовойт заявил о плохих условиях в воинских частях с мобилизованными.