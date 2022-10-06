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Российский губернатор призвал чиновников сдавать на мобилизованных из зарплаты

Глава Томской области Мазур призвал чиновников отдавать часть зарплаты на мобилизованных

Фото: Булкин Сергей / Globallookpress.com

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал местных чиновников жертвовать часть зарплаты на нужды мобилизованных. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Мазура, Министерство обороны предоставляет призванным в рамках частичной мобилизации лишь необходимое, однако солдатам нужно не просто необходимое, а вещи «наивысшего качества». Также он добавил, что область намерена снабжать военнослужащих дронами, дизельными и бензиновыми электрогенераторами, тепловыми пушками, термокружками и даже «расширенными аптечками» и тепловизорами.

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Губернатор заявил, что частично эти расходы будут спонсироваться из бюджета области, однако призвал местное чиновничество сдавать деньги на нужды мобилизованных и в частном порядке.

«Я буду переводить деньги на эти цели с каждой своей зарплаты. Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру», — заявил он.

Мазур отметил, что военная служба требует мужества и качественного снаряжения, и мужество у мобилизованных уже есть.

Ранее сообщалось, что Курский губернатор Роман Старовойт заявил о плохих условиях в воинских частях с мобилизованными.

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Валерий Розенберг
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