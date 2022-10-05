Курский губернатор раскритиковал часть учебных центров Минобороны

Губернатор Курской области Старовойт рассказал об ужасных учебных центрах Минобороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил воинские части, в которых размещают мобилизованных жителей региона. Впечатлениями от увиденного он поделился в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в Курской области завершаются частичная мобилизация и формирование частей территориальной обороны. Оценивая состояние частей, Старовойт отметил, что «где-то нормально, а где-то просто ужас».

«Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т. д. и т. п.», — заметил он, критикуя состояние частей.

Вместе с тем Старовойт позитивно оценил тот факт, что в распоряжении мобилизованных «хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм».

Ранее сообщалось, что власти Курской области зафиксировали 149 обращений об ошибках в ходе проведения частичной мобилизации. Губернатор региона заверил, что администрация внимательно следит за ходом мобилизации.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.