Власти российского региона выявили 149 ошибок в ходе мобилизации

Власти Курской области зафиксировали 149 обращений об ошибках в ходе мобилизации

Власти Курской области зафиксировали 149 обращений об ошибках в ходе проведения частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

Губернатор заверил, что региональные власти внимательно следят за ходом мобилизации, и все зафиксированные ошибки разбираются в индивидуальном порядке.

Старовойт разъяснил, что часть поступивших от граждан обращений касается возраста и состояния здоровья призывников. Еще один блок вопросов посвящен брони. «Призывники, обратившиеся по этим вопросам, говорят, что они работают на оборонзаказ либо на жизненно важные сферы экономики», — подчеркнул губернатор.

Из российских регионов все чаще поступают сообщения о возвращении домой ошибочно призванных граждан. Так, в Якутии отменили мобилизацию около 300 местных жителей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев.

Кроме того, 3 октября Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев сообщил, что вернул домой половину всех мобилизованных в регионе граждан. Военный комиссар региона Юрий Лайко был отстранен от должности.

30 сентября об отмене мобилизации для 100 россиян также отчитался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.