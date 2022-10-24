В Запорожской области заявили об отправлении «на убой» мобилизованных украинцев

Рогов заявил, что Украина кидает «на убой» в первую очередь мобилизованных

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина кидает «на убой» в первую очередь мобилизованных. Его слова приводит РИА Новости.

«Отправляют на убой именно мобилизованных простых людей, которых согнали в армию. Из них сейчас уже сформированы десятки штурмовых отрядов. И этих людей будут в первую очередь бросать на убой», — считает он.

Рогов обратил внимание на то, что вдоль линии боевого соприкосновения первой группой отправляют тех, кого не жалко, «как они называют их, — "мясо"».

Ранее на Украине заявили о продлении мобилизации. По словам главного военкома Киева Юрия Максимова, «существует необходимость в доукомплектовании». Он сообщил, что повестка может прийти лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, то есть всем военнообязанным. Как утверждает Максимов, в Киеве будут продолжаться рейды, на которых выдают повестки.

