В Госдуме ответили на предложение перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Депутат Госдумы Морозов заявил, что штаб-квартиру ООН лучше разместить в бедной стране

Организация Объединенных Наций (ООН) превратилась в круглый стол, где можно представить свою позицию без последствий. Лучше разместить штаб-квартиру организации в бедной стране, чем переносить ее в Москву. Так на соответствующее предложение ответил депутат Госдумы Олег Морозов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, Россию в ООН осуждают «с регулярностью будильника», в то время как «бесчинства» США прощаются.

24 октября глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с предложением перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. По его мнению, сейчас пришло время «на столь же длительный период, то есть на 80 лет где-то перенести штаб-квартиру в другую страну».

Он также добавил, что штаб-квартиру возможно перенести и в другие страны, которые входили в состав антигитлеровской коалиции, или в государства, не состоящие сейчас в НАТО. Среди них он указал Бразилию, Индию и Китай.