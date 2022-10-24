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09:20, 24 октября 2022Мир

Маск обвинил газету The Washington Post в лицемерии

Миллиардер Илон Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post

Фото: By Tom Williams / CQ Roll Call

Глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в Twitter.

«Точно. "Вашингтон пост" — такие лицемеры», — написал Маск в ответ на запись одного из своих подписчиков, который заявил об использовании журналистики влиятельными людьми для защиты своих интересов.

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Ранее The Washington Post, ссылаясь на правительственные источники и близких к бизнесмену людей, сообщила, что Маск вызывает все больше опасений у властей США из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений. По информации издания, именно сотрудничество Вашингтона и Маска сделало его успешным бизнесменом, однако, несмотря на успехи в сфере космоса и национальной безопасности, чиновники опасаются его возросшего «могущества».

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Анжелика Бережная
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