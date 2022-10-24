Мадонна решила найти тренера с помощью непристойного видео

Певица Мадонна решила найти тренера с помощью видео с откровенным танцем

Американская поп-исполнительница Мадонна показала видео с откровенным танцем и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она танцует и выполняет физические упражнения в кроп-топе, из-под которого виднеется кружевной бюстгальтер, и широких спортивных брюках в сочетании с серебристыми сапогами на шпильке. На одном из кадров певица также раздвинула ноги на камеру.

Известно, что таким образом Мадонна решила найти тренера, о чем она сообщила в описании к посту. Подписчики не оценили способ певицы, с помощью которого она попыталась привлечь внимание специалистов. «Странный способ поиска тренера», «Ты не привлечешь внимание экспертов непристойными движениями», «Только Мадонна могла дать объявление о работе таким образом», «Тебе лучше бы сменить всю команду», «Какой ужас», — высказывались фанаты.

В феврале Мадонну перепутали с телезвездой Ким Кардашьян. Певица снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь длинными волосами. На размещенном селфи было видно, что знаменитость нанесла на лицо нюдовый макияж и надела несколько украшений, в частности чокер, подвеску с сердцами и ожерелье с крестом. Фанаты обратили внимание на сходство звезды с Ким Кардашьян и осудили ее в комментариях под постом за чрезмерную ретушь.