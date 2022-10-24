Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 24 октября 2022Мир

Власти Великобритании поддержали соперника Трасс на пост премьера

Глава МИД Великобритании Клеверли поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера страны

Фото: Hannah McKay / Reuters

Соперник действующего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на прошедших выборах Риши Сунак должен занять должность, написал глава МИД Джеймс Клеверли в Twitter.

«Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак. Он может рассчитывать на мою полную поддержку в качестве нашего премьер-министра, и свой голос я отдам за него», — заявил он.

Ранее стало известно, что Сунак вновь выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании. По его словам, он собирается исправить экономическое положение британцев, а также объединить власть в стране.

20 октября Трасс подала в отставку, пробыв премьером Великобритании 44 дня. Политик признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями. Отмечается, что она пробудет премьером до назначения новой кандидатуры на этот пост.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Названы версии крушения Су-30 в Иркутске
Создательница шоу на ТНТ рассказала о критике ее внешности
Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы
На Курилах ФСБ задержала обвиненного в разглашении гостайны полицейского
Российский «Спрут-СДМ1» получит комплекс подавления
Нарышкин призвал не допустить ядерного статуса Украины
В Госдуме предложили исключить выплаты мобилизованным из расчета нуждаемости
Алеся Кафельникова отпраздновала 24-летие в платье с глубоким декольте
В Москве снова вырос спрос на квартиры
Алиев посетил Грузию впервые за семь лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.