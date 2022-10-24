Власти Великобритании поддержали соперника Трасс на пост премьера

Глава МИД Великобритании Клеверли поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера страны

Соперник действующего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на прошедших выборах Риши Сунак должен занять должность, написал глава МИД Джеймс Клеверли в Twitter.

«Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак. Он может рассчитывать на мою полную поддержку в качестве нашего премьер-министра, и свой голос я отдам за него», — заявил он.

Ранее стало известно, что Сунак вновь выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании. По его словам, он собирается исправить экономическое положение британцев, а также объединить власть в стране.

20 октября Трасс подала в отставку, пробыв премьером Великобритании 44 дня. Политик признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями. Отмечается, что она пробудет премьером до назначения новой кандидатуры на этот пост.