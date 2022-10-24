Очевидец рассказал о моменте падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Очевидец крушения Су-30 в Иркутске заявил о перекинувшемся на второй дом пожаре

При крушении Су-30 в Иркутске один дом сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого начали выбегать люди. О моменте падения военного самолета рассказал очевидец случившегося, сообщают «Известия».

«Я вышел с остановки, услышал гул, поднял голову и увидел падение. Я не видел сам самолет — только хвост уже. Я побежал — все горело, потом дым повалил. Народ стоял, и пожарная проехать не могла», — вспоминает мужчина.

Он рассказал, что жильцы сгоревшего дотла дома, которых в момент падения самолета не было в здании, тоже не пострадали.

Самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске на улице Пржевальского в воскресенье, 23 октября. После его крушения начался пожар. Точные причины случившегося пока не называются.

В доме, который сгорел после крушения самолета, проживали пять человек — в момент падения Су-30 их не было в здании. Две проживающие там семьи получат выплаты по 100 тысяч рублей, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Погибли два пилота военного самолета Максим Конюшин и Виктор Крючков. Кобзев сообщил, что Конюшин был награжден медалями Минобороны России «За отличие в военной службе» третьей, второй и первой степеней, ему также присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель России». Крючков родился на Украине и переехал в Иркутск 10 лет назад.