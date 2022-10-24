Раскрыты личности погибших при падении Су-30 на двухэтажный дом в Иркутске

Губернатор Кобзев: Максим Конюшин и Виктор Крючков погибли при крушении Су-30 в Иркутске

При крушении Су-30 на частный дом в Иркутске погибли два пилота — Максим Конюшин и Виктор Крючков. Личности летчиков раскрыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Конюшин родился в Приморье и окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «Испытания летательных аппаратов». Россиянин был награжден медалями Минобороны России «За отличие в военной службе» третьей, второй и первой степени, ему также присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель России».

По словам Кобзева, у погибшего пилота остались жена и двое детей. Брат и жена погибшего попросили похоронить его на Троекуровском кладбище в Москве, сказал губернатор. Он подчеркнул, что готовится обращение с соответствующей просьбой в адрес мэра столицы Сергея Собянина.

Второй летчик родился на Украине, сообщил иркутский губернатор. Он рассказал, что Крючков окончил Краснодарский военный авиационный институт с отличием и выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. Пилот переехал в Иркутск около десяти лет назад. «Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — написал Кобзев. Губернатор российского региона выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.

Самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске на улице Пржевальского в воскресенье, 23 октября. Военный самолет проводил испытательный полет. После его крушения начался пожар. Точные причины случившегося пока не называются.

Губернатор области сообщил, что две семьи, на чей дом упал Су-30 в Иркутске, получат выплаты по 100 тысяч рублей. Он уточнил, что пять человек проживали в доме площадью 100 квадратных метров, но в момент падения самолета в здании никого не было.