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13:56, 24 октября 2022Культура

Художницу Галину Быстрицкую ограбили в Подмосковье

Художница Галина Быстрицкая сообщила, что грабители забрали у нее миллион рублей

Фото: PhotoXPress.ru

Член Московского отделения Союза художников России Галина Быстрицкая заявила об ограблении. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

61-летняя Быстрицкая сообщила правоохранительным органами, что в ее дом, расположенный в Солнечногорском районе в Подмосковье, проникли два злоумышленника с ножом. Неизвестные были в медицинских масках.

Грабители связали руки и ноги художницы скотчем, после чего забрали миллион рублей наличными и ключи от машины, а после скрылись на ее внедорожнике марки Land Rover. Спустя полтора часа автомобиль пострадавшей был найден в километре от ее участка.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемых. Сообщается, что следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой».

В 1992 году Быстрицкая стала лауреатом премии «Золотая кисть». Ее картины хранятся в частных собраниях в России, США, Германии, Англии, Франции, Японии и других странах.

Ранее стали известны причины ограбления банка актером «Улицы разбитых фонарей» Андреем Божановым. Артист заявил, что совершил преступление с целью попасть под стражу и не возвращать долги.

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Анастасия Астахова
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