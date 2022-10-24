Стали известны причины ограбления банка актером «Улицы разбитых фонарей» Андреем Божановым

Стали известны причины ограбления банка 41-летним актером «Улицы разбитых фонарей» Андреем Божановым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В марте этого года артист, вооружившись пистолетом МР-80-13-Т, пришел в организацию и потребовал у кассирши банка отдать ему деньги, после чего она нажала тревожную кнопку. Не получив средств, нападавший скрылся с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов отследили местоположение Божанова и задержали его при выходе из квартиры. Актер отметил, что совершил преступление с целью попасть под стражу и не возвращать долги.

«Я не хотел красть деньги, а хотел, чтобы меня задержали и отправили в следственный изолятор, чтобы таким образом избавиться от давления кредиторов, которые требовали вернуть долги. Раньше я говорил, что угрожал пистолетом и требовал деньги у кассира. Но на самом деле я никаких требований не высказывал, а просто наставил пистолет на кассира», — рассказал Божанов.

По словам знакомого артиста, его бизнес сильно пострадал в период пандемии, из-за чего общая сумма долга превысила пять миллионов рублей.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении актера по статье «Разбой». Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за то, что устроил смертельное ДТП в 2020 году, рассказал об отношении к сокамерникам.