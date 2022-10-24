В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию россиян

В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов двух детей с беременными женами

Депутаты Государственный Думы Иван Сухарев и Сергей Каргинов обратились к вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением освободить от частичной мобилизации еще одну категорию россиян. Копия письма на имя Белоусова есть в распоряжении RT.

Депутаты предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей в возрасте до 16 лет и жена в настоящее время беременна. Срок беременности женщины должен составлять не менее 22 недель, следует из обращения парламентариев.

18 октября глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.

Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. «Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — сказал тогда парламентарий.