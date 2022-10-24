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09:22, 24 октября 2022Россия

В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию россиян

В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов двух детей с беременными женами

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Депутаты Государственный Думы Иван Сухарев и Сергей Каргинов обратились к вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением освободить от частичной мобилизации еще одну категорию россиян. Копия письма на имя Белоусова есть в распоряжении RT.

Депутаты предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей в возрасте до 16 лет и жена в настоящее время беременна. Срок беременности женщины должен составлять не менее 22 недель, следует из обращения парламентариев.

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18 октября глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.

Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. «Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — сказал тогда парламентарий.

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Анастасия Шейкина
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