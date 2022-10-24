69-я параллель
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11:20, 24 октября 202269-я параллель

Ученые исследовали популяцию овцебыков на Таймыре

Российские ученые провели мониторинг популяции овцебыков на Таймырском полуострове

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские ученые провели мониторинг популяции овцебыков на Таймыре. Согласно результатам исследований, самые большие скопления животных обнаружили в восточной части полуострова, сообщает «Таймырский телеграф».

«В бассейнах рек Бикада-Нгуома, Большая Балахня и окрестностях озера Таймыр плотность населения овцебыков была достаточно высокой, и эти животные встречались здесь повсеместно группами средней численностью 14–17 особей», — заявил заместитель директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Бондарь. Он пояснил, что при этом ученые не нашли крупных скоплений овцебыков, а самое крупное стадо из выявленных насчитывало 29 особей.

По словам Бондаря, в западной части полуострова овцебыки практически не встречались, а в центральной части Таймыра обнаружили небольшие стада и одиноких особей.

Мониторинг овцебыков проводился в рамках научно-исследовательской экспедиции «Пясина-2022», которая проходила с 15 июля по 22 августа на особо охраняемых землях «Заповедников Таймыра» и примыкающих к ним территориях. Участки площадью более 15 тысяч километров изучили с помощью самолетов-амфибий и одномоторного самолета «Стерх».

Ученые проанализируют данные и выявят общую численность овцебыков на Таймыре, определят их стадность и половозрелую структуру, а также изучат влияние климатических изменений на местообитания животных. Для этого специалисты рассмотрят метеопараметры за последние 50 лет, исследуют снимки, сделанные с воздуха и из космоса, изучат питание овцебыков и их паразитофауну.

Ранее специалисты научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» посчитали белых медведей на острове Врангеля. Вместе с этим ученые собрали сведения о моржах, китах, нерпах, лахтаках, овцебыках и околоводных птицах, на которых охотятся хищники.

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Варвара Родикова
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