Ученые исследовали популяцию овцебыков на Таймыре

Российские ученые провели мониторинг популяции овцебыков на Таймырском полуострове

Российские ученые провели мониторинг популяции овцебыков на Таймыре. Согласно результатам исследований, самые большие скопления животных обнаружили в восточной части полуострова, сообщает «Таймырский телеграф».

«В бассейнах рек Бикада-Нгуома, Большая Балахня и окрестностях озера Таймыр плотность населения овцебыков была достаточно высокой, и эти животные встречались здесь повсеместно группами средней численностью 14–17 особей», — заявил заместитель директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Бондарь. Он пояснил, что при этом ученые не нашли крупных скоплений овцебыков, а самое крупное стадо из выявленных насчитывало 29 особей.

По словам Бондаря, в западной части полуострова овцебыки практически не встречались, а в центральной части Таймыра обнаружили небольшие стада и одиноких особей.

Мониторинг овцебыков проводился в рамках научно-исследовательской экспедиции «Пясина-2022», которая проходила с 15 июля по 22 августа на особо охраняемых землях «Заповедников Таймыра» и примыкающих к ним территориях. Участки площадью более 15 тысяч километров изучили с помощью самолетов-амфибий и одномоторного самолета «Стерх».

Ученые проанализируют данные и выявят общую численность овцебыков на Таймыре, определят их стадность и половозрелую структуру, а также изучат влияние климатических изменений на местообитания животных. Для этого специалисты рассмотрят метеопараметры за последние 50 лет, исследуют снимки, сделанные с воздуха и из космоса, изучат питание овцебыков и их паразитофауну.

Ранее специалисты научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» посчитали белых медведей на острове Врангеля. Вместе с этим ученые собрали сведения о моржах, китах, нерпах, лахтаках, овцебыках и околоводных птицах, на которых охотятся хищники.