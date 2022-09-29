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69-я параллель

Белых медведей на российском острове посчитали с помощью беспилотников

Российские специалисты подсчитали белых медведей острова Врангеля с помощью беспилотников

Фото: пресс-служба Минприроды России

Белых медведей на острове Врангеля посчитали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках первого этапа научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

В ведомстве рассказали, что мониторинг хищников провели в первой половине сентября — в это время ширина полосы льда у берегов минимальна, поэтому все местные медведи сосредоточены на острове. В этот период животных хорошо видно на темной поверхности земли и медведей легко обнаружить с высоты 200-300 метров, на которой работают беспилотники.

Летательные аппараты преодолели 8317 километров и сделали около 23 тысяч снимков медведей, потратив на это больше 103 часов. Помимо этого, БПЛА обследовали побережье, горы и равнины и выполнили картирование мест обнаружения хищников с координатно-временной привязкой, а также подсчитали число белых медведей в полосе обзора на учетных галсах — их оказалось 358. Были собраны сведения о моржах, китах, нерпах, лахтаках, овцебыках и околоводных птицах, на которых охотятся хищники.

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«Метод мониторинга белых медведей с использованием БПЛА "Орлан" планируется широко внедрить в Арктической зоне Российской Федерации для учета численности других популяций белого медведя», — пояснила руководитель экспедиции и замдиректора Росзаповедцентра Минприроды Ольга Кревер.

Вместе с этим, другая группа специалистов и исследователи заповедника «Остров Врангеля» посчитали медведей с земли, используя многолетний кольцевой маршрут. Результаты воздушного и наземного мониторинга сравнят и проанализируют.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что случаи выхода белых медведей к людям — веская причина для исчерпывающей дискуссии с правительством и назвала свалки провокацией для арктических хищников.

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Варвара Родикова
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