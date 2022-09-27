Названа главная причина выхода медведей к россиянам

Глава Росприроднадзора Радионова назвала свалки провокацией для медведей в Арктике

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала свалки провокацией и приманкой для хищников. В интервью «Российской газете» она констатировала, что люди «изрядно наследили» на арктической территории.

Радионова также заявила, что животные Арктики находятся в естественной среде обитания, а работа с поступающими по поводу них обращениями входит в полномочия региональных властей. Она подчеркнула, что последние случаи выхода белых медведей к людям — веская причина для исчерпывающей дискуссии с местным правительством.

Помимо этого, Радионова заявила о наличии проблемы с дикими животными, которых содержат в неволе. «Понимая, что шокирующие случаи жестокого обращения и безобразного содержания всплывают вновь и вновь, мы направили письма всем губернаторам. Мы попросили глав регионов организовывать центры передержки или помощи диким животным. Появились ли такие где-либо, мы пока не знаем», — рассказала она, добавив, что сейчас эти вопросы находятся в компетенции Россельхознадзора.

Радионова также отметила добровольное участие ветеринаров Московского зоопарка в спасении раненого хищника, которого обнаружили в начале сентября на острове Диксон в Красноярском крае.

«Доктора поняли, что у коллег в регионе просто нет соответствующего опыта и необходимого оборудования. Почему? Вопрос к местным властям. Их вниманию к соседству с представителями Красной книги», — заявила она, подытожив, что ни в одном регионе проживания белых медведей нет специалистов, специализирующихся на их спасении.

Дикие звери довольно часто выходят к мусорным свалкам в поисках еды. За последние месяцы белые медведи на Диксоне выходили к людям дважды. В июле 2022 года россияне наблюдали за спасением хищника, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки, а в сентябре ветеринары обнаружили медведицу с огнестрельными ранениями. Спасением животных занимались ветеринары Московского зоопарка.