Белый дом оценил призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

Белый дом заявил, что ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Белый дом оценил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса», — сказал Кирби, отметив, что в Белом доме знают об этом письме и ценят «обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине». Однако, по его словам, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.