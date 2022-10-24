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22:20, 24 октября 2022Мир

Белый дом оценил призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

Белый дом заявил, что ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: IMAGO / Oliver Contreras / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Белый дом оценил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса», — сказал Кирби, отметив, что в Белом доме знают об этом письме и ценят «обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине». Однако, по его словам, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

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Марина Совина
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