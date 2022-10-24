Мэттью Перри рассказал о многомиллионных тратах на борьбу с алкоголизмом

Мэттью Перри заявил, что потратил девять миллионов долларов на борьбу с алкоголизмом

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», рассказал о многомиллионных тратах на борьбу с алкоголизмом. Об этом сообщает New York Times.

«Наверное, я потратил девять миллионов долларов (примерно 550 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») или около того, пытаясь протрезветь», — отметил артист.

Ранее Перри заявил, что за последние годы он пережил 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию. Проблемы со здоровьем у звезды «Друзей» начались после того, как он начал употреблять опиоиды. Четыре года назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание в два процента: артист едва не скончался из-за разрыва толстой кишки.

В 2015 году актер признавался, что страдал от алкогольной и наркотической зависимостей на протяжении всех десяти лет (1994-2004) съемок телешоу «Друзья». Ежедневно он принимал около 30 таблеток, а также выпивал литр водки.