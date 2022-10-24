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19:40, 24 октября 2022Наука и техника

Найден способ сузить круг поиска внеземной жизни

На вращающихся рядом с М-карликами планетах предложили не искать внеземную жизнь

Фото: Yang Shuo / Unsplash

Команда астрофизиков из Калифорнийского университета нашла способ сузить круг поиска внеземной жизни. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters, планеты, вращающиеся вокруг М-карликов без атмосферы, также не имеют ее, а следовательно, там нет смысла искать живые организмы.

К таким выводам удалось прийти в ходе наблюдения за планетой GJ 1252b. Ее цикл вращения вокруг родительской звезды составляет один земной день. Она чуть больше Земли и гораздо ближе к светилу, чем наша планета к Солнцу, что делает ее крайне горячей. Давление от излучения звезды настолько мощное, что разрушило атмосферу GJ 1252b. Подобные процессы можно наблюдать на Меркурии, однако там повышенные температуры еще не полностью уничтожили атмосферу.

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Для исследования специалисты измерили инфракрасное излучение планеты. Оказалось, что дневные температуры GJ 1252b достигают 1227 градусов по Цельсию. Высокая температура в сочетании с предполагаемым низким поверхностным давлением привели исследователей к мысли, что атмосферы у планеты нет. Соответственно, авторы предлагают исключить подобные планеты из числа тех, где следует искать внеземную жизнь. Вместе с тем ученые считают, что у планет, находящихся на достаточном расстоянии от М-карлика, все еще может сохраниться атмосфера.

Ранее сообщалось об обнаружении гигантской газовой планеты TOI-3757 b с плотностью зефира на орбите вокруг холодного красного карлика в направлении созвездия Возничего.

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Елена Апазиди
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