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10:19, 24 октября 2022Ценности

Россиянкам раскрыли правду о пластике по уменьшению груди

Хирург Паруйр Минасян: пластическая операция по уменьшению груди длится два часа

Фото: Unsplash

Звездный хирург Паруйр Минасян раскрыл россиянкам правду о пластической операции по уменьшению груди. Комментарии доктора на эту тему поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 24 октября.

Так, врач рассказал, многие женщины прибегают к редукционной маммопластики из-за дискомфортных ощущений после беременности и периода лактации. Кроме того, некоторая часть пациенток обращаются за помощью к специалисту по причине гормонального сбоя в организме.

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По словам эксперта, данная процедура является несложной: проводится под общей анестезией и длится два часа. «Само уменьшение груди происходит через небольшой вертикальный или Т-образный разрез. Подобные техники выполнения помогают минимизировать появление рубцов, чтобы грудь выглядела идеально и естественно после заживления», — сказал доктор и пояснил, что на предварительной консультации хирург должен понять, нужна ли дополнительная коррекция ореолов сосков или формы, а так же подтяжка самой груди.

В завершение Минасян отметил, что период восстановления около месяца. В данный период пациентка может испытывать болевые ощущения, а также наблюдать проявление синяков и отеков. В связи с этим женщине необходимо носить компрессионное белье, отказаться от посещения бани, солярия и сауны. «Спустя 3-4 месяца желаемый результат уже будет виден, однако полное восстановление всех внутренних структур займет примерно год», — заключил собеседник издания.

В августе хирург Паруйр Минасян назвал рекомендуемый возраст для пластических операций. По его словам, с 17 лет можно делать ринопластику, но только с разрешения родителей. При этом эксперт отметил, что с 18 лет также разрешается обратиться за помощью к профессионалу с целью подкорректировать форму груди.

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Мария Винар
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