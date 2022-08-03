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Россиянкам назвали рекомендуемый возраст для пластических операций

Хирург Минасян: женщинам от 20 до 30 лет можно делать абдоминопластику и липосакцию

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Россиянкам назвали рекомендуемый возраст для пластических операций. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 3 августа.

По словам звездного пластического хирурга Паруйра Минасяна, с 17 лет можно делать ринопластику, но только с разрешения родителей. При этом эксперт отметил, что с 18 лет также разрешается обратиться за помощью к профессионалу с целью подкорректировать форму груди.

В период от 20 до 30 лет женщинам можно проводить абдоминопластику, чтобы улучшить внешний вид живота и уменьшить его объем. Согласно наблюдениям врача, к упомянутой манипуляции пациентки наиболее часто прибегают, чтобы вернуть форму после родов.

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Помимо этого, в данном возрасте многие девушки делают липосакцию. В то же время медик предупредил, что она проводится только после осмотра доктором боков пациентки, чтобы подтвердить необходимость в операции.

Минасян также рассказал, что в возрасте от 30 до 40 лет можно делать блефаропластику, а после 40 — подтяжку лица и груди. Однако специалист предупредил, что в обоих случаях перед тем, как лечь под нож хирурга, необходимо пройти консультацию у опытного специалиста.

В июне Паруйр Минасян перечислил признаки недобросовестного пластического хирурга. По его словам, любое хирургическое вмешательство должно происходить под контролем компетентного специалиста. Рассказывая, на что необходимо обратить внимание при выборе доктора, медик отметил, что хирург должен быть вежливым. Минасян также порекомендовал перед записью к хирургу изучить отзывы предыдущих клиентов о его работе.

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Мария Винар
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