Россиянкам перечислили признаки недобросовестного пластического хирурга

Звездный хирург Минасян: при выборе врача необходимо изучить отзывы предыдущих пациентов

Россиянкам перечислили признаки, указывающие на недобросовестность пластического хирурга. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 15 июня.

По словам звездного врача Паруйра Минасяна, любое хирургическое вмешательство должно происходить под контролем компетентного специалиста. Рассказывая, на что необходимо обратить внимание при выборе доктора, медик отметил, что хирург должен проявлять к пациенту пунктуальность и быть вежливым. «Если он не может принять вас в назначенное время и это повторяется уже в который раз (без уведомления и пояснений), то, вероятнее всего, вы обратились не к тому врачу», — уточнил он.

Кроме того, Минасян порекомендовал перед записью к хирургу изучить отзывы предыдущих клиентов о его работе. Вдобавок он пояснил, что специалист в данной области должен не забывать об особенностях проблем своих пациентов и отвечать на все их вопросы.

В заключение эксперт посоветовал обратить внимание на те методики, которые пластический хирург использует в своей практике. «Современная наука развивается быстрыми темпами: методы диагностики совершенствуются, постоянно обновляется база знаний о болезнях, появляются новые результаты клинических исследований. Поэтому хороший специалист должен всегда совершенствовать свои навыки», — заключил Минасян.

Раннее в июне пластический хирург Павел Голованев перечислил актульные пластические операции 2022 года. Так, в список популярных хирургических методик специалист включил блефаропластику, липофилинг, маммопластику и абдоминопластику.