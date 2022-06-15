Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянкам перечислили признаки недобросовестного пластического хирурга

Звездный хирург Минасян: при выборе врача необходимо изучить отзывы предыдущих пациентов

Фото: philippe spitalier / Unsplash

Россиянкам перечислили признаки, указывающие на недобросовестность пластического хирурга. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 15 июня.

По словам звездного врача Паруйра Минасяна, любое хирургическое вмешательство должно происходить под контролем компетентного специалиста. Рассказывая, на что необходимо обратить внимание при выборе доктора, медик отметил, что хирург должен проявлять к пациенту пунктуальность и быть вежливым. «Если он не может принять вас в назначенное время и это повторяется уже в который раз (без уведомления и пояснений), то, вероятнее всего, вы обратились не к тому врачу», — уточнил он.

Кроме того, Минасян порекомендовал перед записью к хирургу изучить отзывы предыдущих клиентов о его работе. Вдобавок он пояснил, что специалист в данной области должен не забывать об особенностях проблем своих пациентов и отвечать на все их вопросы.

В заключение эксперт посоветовал обратить внимание на те методики, которые пластический хирург использует в своей практике. «Современная наука развивается быстрыми темпами: методы диагностики совершенствуются, постоянно обновляется база знаний о болезнях, появляются новые результаты клинических исследований. Поэтому хороший специалист должен всегда совершенствовать свои навыки», — заключил Минасян.

Раннее в июне пластический хирург Павел Голованев перечислил актульные пластические операции 2022 года. Так, в список популярных хирургических методик специалист включил блефаропластику, липофилинг, маммопластику и абдоминопластику.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин заявил Путину о всесторонней ответственности за ситуацию на Украине
Вышедший с «Азота» мужчина рассказал об обстановке на захваченном заводе
Политолог заявил о критической точке в отношениях ФРГ и России
Россиянкам перечислили признаки недобросовестного пластического хирурга
Названы проблемы в нормализации отношений Баку и Еревана
Найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны
Пушилин и Беглов открыли ПМЭФ выстрелом из пушки
Канада и Дания урегулировали территориальный спор по острову Ганса
В России оценили слова Медведева об исчезновении Украины
Макрон заявил о нежелании Франции и Евросоюза воевать с русскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.