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04:50, 24 октября 2022Мир

Ряд россиян призвали Швейцарию снять с них санкции

Blick: пять россиян призвали Швейцарию снять с них санкции

Фото: Unsplash

Ряд россиян попросили власти Швейцарии исключить их из списка антироссийских санкций. Об этом пишет газета Blick, ссылаясь на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR).

Отмечается, что пять россиян призвали Швейцарию снять с них санкции. Власти страны не называют имена тех, кто подал заявления на исключение из списка. Предполагается, что одним из пяти россиян стал российский предприниматель Александр Пумпянский.

В августе представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш сообщал, что власти рассматривают ряд запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис осудил санкции против российских ученых. По его словам, от ограничений страдает международная научная сфера. Он призвал сохранить диалог между специалистами из разных стран в будущем.

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Марина Совина
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