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16:06, 14 октября 2022Мир

Президент Швейцарии осудил санкции против российских ученых

Президент Швейцарии Кассис назвал идею введения санкций против российских ученых абсурдной
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис назвал идею введения санкций против российских ученых абсурдной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, такого вопроса даже не должно возникать, так как от этого пострадает международная научная сфера.

«Не может быть остановки науке, было бы абсурдно предполагать, что человек способен на это. Ни одна война в прошлом не смогла остановить человеческий интеллект и исследования будущего. Я считаю, что этот вопрос даже не возникает», — сказал политик.

Он также добавил, что «у ученых со всей планеты есть общий язык», который основан на научном методе.

«История учит нас, что контакт между этими учеными имеет фундаментальное значение как связующая черта между странами, которые даже находятся в состоянии войны друг с другом. Мы должны сохранить это в будущем», — считает Кассис.

Ранее правительство Швейцарии заявило о готовности ввести санкции против РФ из-за референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Татьяна Антоненко
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