Пьяный россиянин избил участкового и попал под следствие

В Алтайском крае 48-летнего мужчину осудят за пьяное нападение на участкового

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 48-летнего местного жителя о нападении на полицейского. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре супруга фигуранта вызвала полицейских, так как муж вел себя агрессивно. По вызову приехал участковый. Тогда пьяный обвиняемый попытался отобрать у него табельное оружие и избил правоохранителя.

Россиянина задержали, он полностью признал вину. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Кузбассе осудили на три года условно юношу за нападение с кулаками на полицейского.