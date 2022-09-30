Молодой россиянин напал с кулаками на полицейского и получил условный срок

В Кузбассе осудили на три года условно юношу за нападение с кулаками на полицейского

В Кузбассе осудили на три год условно 19-летнего юношу за нападение на полицейского. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Суд назначил ему испытательный срок два года.

По данным ведомства, в мае фигурант с братом выпивали и слушали громкую музыку в своей квартире. Они мешали соседям, и те попросили их вести себя потише. В этот момент родственники поругались и стали драться в подъезде. Тогда жильцы дома вызвали правоохранителей. Те приехали и хотели остановить конфликт, но осужденный ударил кулаком сотрудника МВД и был задержан.

