Полянский рассказал об ожидаемой реакции ООН на предупреждения о «грязной бомбе»

Полянский: Москва ждет, что генсек ООН Гутерриш учтет предупреждения о «грязной бомбе»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о том, какой реакции ожидает Москва от генсека организации Антониу Гутерреиша на предупреждения о «грязной бомбе». Его слова передает РИА Новости.

«Прежде всего, чтобы он принял это к сведению и в контактах учитывал с западными странами, Украиной, что такая провокация готовится», — пояснил Полянский. Кроме того, Россия надеется, что Гутерриш будет учитывать и возможные последствия этой провокации, которые могут стать крайне негативными для Украины и для Европы.

Полянский подчеркнул, что главная задача России — предупредить и поделиться информацией. «Если, не дай Бог, что случится --чтобы было понятно, что российская сторона к этому не причастна и что мы предупреждали, что у Киева есть такие планы», — добавил дипломат.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не располагает информацией о том, получил ли секретариат организации письмо от российских представителей о планах Киева совершить провокацию с применением «грязной бомбы» на территории Украины. Он также призвал Россию избегать эскалации из-за подобных сведений.