Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 24 октября 2022Мир

В ООН отреагировали на сведения о «грязной бомбе» Украины

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за «грязной бомбы» Киева
СюжетМиноброны РФ обвинило Киев в подготовке «грязной бомбы»

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

ООН не располагает информацией и сведениями о том, получил ли секретариат организации письмо от российских представителей о планах Киева совершить провокацию с применением «грязной бомбы» на территории Украины, чтобы затем обвинить в этом Москву. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы знаем о сообщениях в прессе. У нас нет возможностей знать наверняка, так это или нет. Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным», — отреагировал представитель.

Он добавил, что позднее проверит почту секретариата на предмет наличия письма от постоянных представителей России при ООН. Он также призвал Россию избегать эскалации из-за подобных сведений о возможности применения «грязной бомбы».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте. Соответствующее заседание ориентировочно будет проведено 25 или 26 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США опровергли информацию о создании «грязной бомбы» на Украине
Российский полицейский погиб во время охоты в лесу
Названы округа Москвы с наибольшим объемом строящегося жилья
Рассекречен дешевый iPad
Раскрыта стоимость отдыха на популярных курортах Азии для россиян
Работник плантации схватил напавшего на него тигра за лапу и выжил
В Подмосковье открыли ферму пауков и тараканов
На Украине арестовали заподозренного в связях с Россией директора «Мотор Сич»
Пьяный россиянин избил участкового и попал под следствие
Популярный блогер купил пентхаус рядом с Кремлем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.