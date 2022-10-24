В ООН отреагировали на сведения о «грязной бомбе» Украины

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за «грязной бомбы» Киева

ООН не располагает информацией и сведениями о том, получил ли секретариат организации письмо от российских представителей о планах Киева совершить провокацию с применением «грязной бомбы» на территории Украины, чтобы затем обвинить в этом Москву. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы знаем о сообщениях в прессе. У нас нет возможностей знать наверняка, так это или нет. Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным», — отреагировал представитель.

Он добавил, что позднее проверит почту секретариата на предмет наличия письма от постоянных представителей России при ООН. Он также призвал Россию избегать эскалации из-за подобных сведений о возможности применения «грязной бомбы».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте. Соответствующее заседание ориентировочно будет проведено 25 или 26 октября.