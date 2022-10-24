Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 24 октября 2022Мир

Россия обсудит в ООН подготовку Украины к использованию «грязных бомб»

Глава МИД Лавров заявил о намерении поднять в ООН вопрос о создании Киевом «грязной бомбы»
СюжетМиноброны РФ обвинило Киев в подготовке «грязной бомбы»

Фото: Reuters

Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», — рассказал министр.

Лавров отметил, что главы оборонных ведомств Франции, Великобритании и США уже обсудили с министром обороны России Сергеем Шойгу намеченные вопросы о вероятном применении этого оружия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о том, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в этом Россию, не значит, что такой угрозы нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.