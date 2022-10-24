Россия обсудит в ООН подготовку Украины к использованию «грязных бомб»

Глава МИД Лавров заявил о намерении поднять в ООН вопрос о создании Киевом «грязной бомбы»

Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», — рассказал министр.

Лавров отметил, что главы оборонных ведомств Франции, Великобритании и США уже обсудили с министром обороны России Сергеем Шойгу намеченные вопросы о вероятном применении этого оружия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о том, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в этом Россию, не значит, что такой угрозы нет.

