Из миланского музея украли портрет XIX века стоимостью 20 тысяч долларов

Из миланского музея украли портрет XIX века итальянского физика Алессандро Вольты

Из музея Перманенте в Милане украли портрет итальянского физика Алессандро Вольты. Об этом сообщает издание Como Zero.

Сотрудники музея обнаружили пропажу картины 23 октября. Уточняется, что полотно было похищено во время выставки Amart, посвященной антиквариату.

Портрет Вольты, написанный художником Габриэле Роттини, датируется 1840 годом. Стоимость полотна, по некоторым оценкам, составляет 20 тысяч долларов.

В настоящий момент полиция проводит расследование.

Алессандро Вольта — итальянский физик, химик и физиолог, который считается одним из основоположников учения об электричестве. Его именем была названа единица измерения электрического напряжения — вольт. В 1776 году ученый обнаружил и исследовал горючий газ — метан.

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