Экоактивисты облили картину Клода Моне картофельным пюре

Экоактивисты из организации Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне

Экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину французского импрессиониста Клода Моне картофельным пюре. Об этом активисты заявили в Twitter.

Пострадало одно полотно из серии «Стога сена», которое вывешено в потсдамском Музее Барберини. Вылив содержимое на картинку, экоактивисты приклеили свои ладони к стене под ней. По данным The New York Times, картина стоит более 110 миллионов долларов.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся посреди климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах», — скандировали акционисты.

ТАСС отмечает, что двое активистов уже задержаны — они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу.

Ранее экоактивисты организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее. «Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте организации.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.