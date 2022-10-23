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20:24, 23 октября 2022Культура

Экоактивисты облили картину Клода Моне картофельным пюре

Экоактивисты из организации Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне

Кадр: @AufstandLastGen

Экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину французского импрессиониста Клода Моне картофельным пюре. Об этом активисты заявили в Twitter.

Пострадало одно полотно из серии «Стога сена», которое вывешено в потсдамском Музее Барберини. Вылив содержимое на картинку, экоактивисты приклеили свои ладони к стене под ней. По данным The New York Times, картина стоит более 110 миллионов долларов.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся посреди климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах», — скандировали акционисты.

ТАСС отмечает, что двое активистов уже задержаны — они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу.

Ранее экоактивисты организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее. «Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте организации.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.

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Варвара Кошечкина
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