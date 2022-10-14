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14:24, 14 октября 2022Культура

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 84 миллиона долларов

В Лондоне экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Кадр: Evening Standard / YouTube

Экоактивисты облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее. Видео инцидента было опубликована в Twitter-аккаунте организации Just Stop Oil, которая использует гражданское сопротивление в целях борьбы с изменением климата.

«Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.

В галерее пока никак не прокомментировали инцидент.

В июле активисты итальянской организации Ultima Generazione («Последнее поколение») в знак протеста приклеили себя к картине «Весна», созданной Сандро Боттичелли. Протестующие провели акцию в галерее Уффици в итальянской Флоренции. Активисты также развернули плакат с надписью «Последнее поколение, никакого газа, никакого угля».

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Марина Погосян
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