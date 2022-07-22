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Итальянцы приклеили себя к картине Боттичелли в знак протеста

Активисты Ultima Generazione приклеили себя в знак протеста к картине Боттичелли «Весна»

Фото: Ultima Generazione

Активисты итальянской организации Ultima Generazione («Последнее поколение») в знак протеста приклеили себя к картине «Весна», созданной итальянским живописцем эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Об этом сообщает агентство ANSA.

Протестующие провели акцию в галерее Уффици в итальянской Флоренции. Они приклеили ладони к защитному стеклу, за которым находится картина Боттичелли. Активисты также развернули плакат с надписью «Последнее поколение, никакого газа, никакого угля».

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Вскоре полиция вывела протестующих. Картина от их действий не пострадала. Таким образом представители организации хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата. Они заявили, что решили с помощью искусства «подать сигнал тревоги», и пообещали в ближайшее время вернуться с новыми протестами в музеи Флоренции, Рима и Милана.

Ранее экоактивисты организации Dernière Rénovation, которая выступает за сокращение вредных выбросов во Франции, в знак протеста прервали 10-й этап велогонки «Тур де Франс». За 36 километров до финиша группа протестующих села на трассе с дымовыми шашками.

Нина Ташевская
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