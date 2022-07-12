Этап «Тур де Франс» прервали в знак протеста

Экоактивисты Dernière Rénovation прервали 10-ый этап велогонки «Тур де Франс»

Экоактивисты организации Dernière Rénovation, которая выступает за сокращение вредных выбросов во Франции и модернизацию сферы энергетики, в знак протеста прервали 10-ый этап велогонки «Тур де Франс». Об этом сообщает газета L'Equipe.

Гонка проходила между коммунами Морзин и Межев. За 36 километров до финиша группа активистов села на трассе с дымовыми шашками в футболках, на которых было написано «У нас осталось 989 дней». Задымление и люди на дороге мешали проезду велогонщиков. В итоге организаторы приостановили этап, за 10 минут они очистили трассу. Гонку возобновили с теми же отставаниями.

С помощью протеста активисты хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата. «Мы больше не можем оставаться в качестве зрителей продолжающейся климатической катастрофы. У нас осталось 989 дней, чтобы спасти наше будущее, наше человечество», — заявили в организации.

Ранее в знак протеста активисты британской организации Just Stop Oil приклеили себя к знаменитой картине «Телега для сена» английского художника-романтика Джона Констебла. Таким способом они хотели выразить недовольство одобрением нефтегазовых проектов.